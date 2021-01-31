Вашингтон, , 09:32 — REGNUM Испытательный полёт прототипа космического корабля Starship в декабре 2020 года прошёл с нарушением условий лицензии на проведение космических запусков, выданной компании SpaceX Федеральным управлением гражданской авиации США (FAA). Об этом сообщает портал The Verge со ссылкой на источники в отрасли.

Строительная площадка SpaceX в Техасе (сс) Enemenemu

В ночь с 9 на 10 декабря 2020 года американская компания SpaceX провела испытательный запуск прототипа корабля Starship со своей площадки в штате Техас. Корабль поднялся на высоту около 12 км, после чего был уничтожен в результате взрыва.

По данным The Verge, это испытание проводилось с нарушением условий лицензии, выданной SpaceX правительственным ведомством, отвечающим за гражданские космические запуски. Сообщается, что FAA начало расследование обстоятельств испытания и причин взрыва корабля.

Отмечается, что эта проверка может задержать следующий испытательный полёт прототипа Starship. FAA может разрешить испытания прототипа в новой модификации только после специальной проверки.

Компания SpaceX разрабатывает корабль Starship и ракету-носитель SuperHeavy для пилотируемых полётов за пределы околоземной орбиты. В SpaceX планируют, что эти корабли смогут использоваться для полётов на Марс.

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