Москва, , 08:31 — REGNUM Совокупные продажи мотоциклов с пробегом в России в 2020 году упали на 2% в годовом исчислении. Об этом сообщает аналитическое агентство «Автостат».

По оценкам экспертов, в прошедшем году на вторичном рынке в России было продано 87 тыс. подержанных мотоциклов. Сокращение продаж мотоциклов на вторичном рынке наблюдается впервые с 2015 года.

Лидерами вторичного рынка мотоциклов стали японские бренды Honda (21,2 тыс. мотоциклов), Yamaha (14,4 тыс.), Suzuki (9,4 тыс.) и Kawasaki (7,8 тыс.). На японских производителей пришлось 68% от общего объёма продаж на вторичном рынке. В десятку самых популярных брендов также вошли BMW, Harley-Davidson, «Урал», «ИЖ», Jawa и Stels.

Чаще всего подержанные мотоциклы покупали жители Москвы и Подмосковья, на долю которых пришлась почти четверть продаж. Также мотоциклы активно покупали в Санкт-Петербурге, Краснодарском крае и Свердловской области.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году в России было продано 16,4 тыс. новых мотоциклов, что на 25% больше показателей 2019 года.

Читайте ранее в этом сюжете: Продажи мотоциклов в России в 2020 году выросли на 25%