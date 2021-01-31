Москва, , 08:14 — REGNUM Специалисты научно-производственного объединения «Андроидная техника» разрабатывают захваты для роботов, обладающие возможность распознавать на ощупь тип поверхности и её температуру. Об этом представители компании сообщили ТАСС.

НПО «Андроидная техника» производит манипуляторы с коллаборативными функциями, предназначенные для автоматизации циклических процессов производства. Такие манипуляторы находятся в непосредственном взаимодействии с человеком, поэтому должны быть максимально безопасны.

Повысить безопасность коллаборативных робототехнических комплексов позволит оснащение манипуляторов специальными датчиками, повторяющие функции чувства осязания. Эти датчики позволят манипуляторам определять тип и температур поверхности, с которой они соприкасаются, а также контролировать процесс нажатия.

«Сейчас у нас есть несколько проектов в работе, где эти блоки применяются, разрабатываются новые, наращиваются решения», — добавили в НПО «Андроидная техника».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе на предприятии НПО «Андроидная техника» начали производство робота «Теледроид», предназначенного для работ в открытом космосе.

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