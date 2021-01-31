Вашингтон, , 07:26 — REGNUM Поставки планшетных компьютеров во всём мире в 2020 году выросли на 18% в годовом исчислении. Об этом свидетельствует отчёт исследовательской компании Strategy Analytics.

Планшет (сс) niekverlaan

По оценкам экспертов, в 2020 году было поставлено 188,3 млн планшетов в сравнении с 160,2 млн в 2019 году. Крупнейший за последние семь лет рост поставок планшетов объясняется последствиями пандемии новой коронавирусной инфекции. Связанные с ней ограничения привели к спросу планшетных компьютеров для дистанционного обучения и в потребительском секторе.

Лидером по поставкам планшетов в 2020 году стала американская компания Apple, поставившая 57,6 млн компьютеров. Среди крупнейших поставщиков также Samsung (31,2 млн), Amazon (17,1 млн), Lenovo (14 млн) и Huawei (3,5 млн). Китайская компания Lenovo смогла показать крупнейший рост за год, нарастив поставки на 66%.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году во всём мире было поставлено около 300 млн персональных компьютеров, включая настольные компьютеры, док-станции и ноутбуки.

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