Токио, , 16:08 — REGNUM Японская корпорация Toyota Motor объявила о создании нового исследовательского подразделения, которое займётся разработкой технологий самоуправляемых автомобилей. Об этом сообщает пресс-служба Toyota.

Новое подразделение Toyota получило название Woven Planet. Сотрудники этого подразделения будут заниматься разработкой систем поддержки водителей и беспилотного вождения, а также внедрением других информационных технологий в автомобильной промышленности.

Главой подразделения Woven Planet назначен Джеймс Каффнер, ранее занимавшийся робототехническими проектами в компании Google. Также в состав руководителей Woven Planet вошёл Дайсукэ Тоёда — сын генерального директора корпорации Toyota Акио Тоёда.

Каффнер заявил, что главным преимущество Toyota в разработке беспилотных автомобилей станет возможность сбора и использования информации о десятках миллионов автомобилей Toyota во всём мире. Он добавил, что в ближайшее время компания представит первый прототип полностью беспилотного автомобиля.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, по итогам 2020 года компания Toyota стала мировым лидером по продажам автомобилей, обойдя немецкий концерн Volkswagen.

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