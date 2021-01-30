Варшава, , 15:17 — REGNUM Студия Bloober Team окупила затраты на разработку видеоигры в жанре ужасов The Medium по итогам первого дня продаж. Об этом сообщается на сайте разработчика.

Видеоигра о девушке-медиуме, способной перемещаться между материальным миром и царством духов была выпущена 28 января 2021 года. Игра вышла в версии для персональных компьютеров и игровых приставок Xbox Series X/S.

Общие затраты на разработку видеоигры составили около $8 млн. Уже 29 января в Bloober Team сообщили, что компании удалось полностью возместить затраты на разработку. При этом разработчики не назвали точное количество проданных копий видеоигр.

В 2020 году на международной выставке Gamescom видеоигра The Medium была номинирована на премию в двух категориях: «Лучший приключенческий боевик» и «Лучшая инди-игра».

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