Вашингтон, , 14:21 — REGNUM Американская компания Microsoft добавила возможность одновременного запуска нескольких Android-приложений на компьютерах под управлением операционной системы Windows 10. Об этом сообщает портал MSPoweruser.

Новая функция реализована через встроенное в Windows 10 приложение «Ваш телефон». Для использования этой функции потребуется Windows 10 May 2020 Update или более поздняя версия операционной системы.

В настоящее время функция доступна только для некоторых моделей смартфонов Samsung под управлением Android 10 с функцией Link to Windows. В компании не раскрывают планы по расширению этой функции на другие устройства.

Приложение «Ваш телефон» было выпущено компанией Microsoft в 2018 году. Оно используется для синхронизации Android-смартфонов с компьютерами под управлением системы Windows 10. Использование этой функции позволяет отображать экран смартфона на мониторе компьютера или ноутбука, а также совершать с помощью них звонки и отправлять SMS-сообщениями.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в ноябре 2020 года стало известно, что Microsoft работает над проектом, который позволит запускать разработанные для Android приложения непосредственно на компьютерах под управлением операционной системы Windows.

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