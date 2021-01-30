Москва, , 14:03 — REGNUM Планировавшийся на начало 2021 года запуск южнокорейского спутника CAS500−2 перенесён на 2022 год. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источники в ракетно-космической отрасли.

Контракт на запуск спутников CAS500−1 и CAS500−2 с южнокорейской компанией Korea Aerospace Industries был заключён в 2017 году. Пуск будет производиться с космодрома «Байконур» ракетой-носителем «Союз-2.1а» с разгонным блоком «Фрегат».

В настоящее время на «Байконуре» ведётся подготовка к запуску спутника CAS500−1, который должен состояться в марте 2021 года. Планировалось, что второй спутник также будет запущен в 2021 году, однако старт перенесён на 2022 год.

Спутники CAS500−1 и CAS500−2 будут использоваться для получения дистанционного зондирования Земли в панхроматическом и мультиспектральном режимах. Спутники позволят получить снимки разрешением 0,5 метра в панхроматическом режиме и 2 метра в режиме полноцветной съёмки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 28 января заместитель гендиректора Роскосмоса по международному сотрудничеству Сергей Савельев заявил, что в 2021 году госкорпорация планирует провести десять коммерческих запусков ракет-носителей семейства «Союз» в интересах иностранных организаций.

Читайте ранее в этом сюжете: Роскосмос планирует 10 запусков «Союзов» для других стран в 2021 году