Пекин, , 12:45 — REGNUM Китайская компания Xiaomi представила новую технологию беспроводной зарядки, позволяющую заряжать смартфоны и другие устройства на расстоянии до пяти метров. Об этом сообщается в блоге компании.

Система дистанционной зарядки получила название Mi Air Charge. Зарядное устройство мощностью 5 Вт оборудовано 144 антеннами, передающими миллиметровые волны. Устройство точно определяет положение гаджета, что позволяет осуществлять направленную передачу энергии.

В Xiaomi заявляют, что новая система поможет полностью отказаться от кабелей и многочисленных зарядных устройств. Планируется, что одна станция Mi Air Charge сможет заряжать одновременно до пяти устройств, включая смартфоны, умные часы и другие гаджеты.

В настоящее время у Xiaomi уже готовы действующие прототипы зарядных станций, которые пока могут одновременно заряжать только одно устройство. Сроки появления Mi Air Charge в продаже не сообщаются, в Xiaomi отмечают, что новой зарядной станции стоит ожидать не раньше 2022 года.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе аналитик-исследователь цифровых продуктов Роскачества Эльвина Насибулина заявила, что использование беспроводного устройства для зарядки смартфона приводит к более быстрому износу аккумулятора.

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