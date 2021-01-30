Токио, , 12:12 — REGNUM Массовое производство полностью самоуправляемых автомобилей начнётся через два года, заявил генеральный директор SoftBank Group Corp Масаёси Сон, выступая на виртуальном заседании Всемирного экономического форума. Об этом сообщает агентство Reuters.

Японская холдинговая компания SoftBank имеет долю в производителе беспилотных автомобилей Cruise, тестирующем свои разработки в штате Калифорния. Также SoftBank является инвестором подразделения китайской компании Didi Chuxing по разработке беспилотных автомобилей.

Глава SoftBank рассказал, что его компания инвестирует не только в разработчиков беспилотных автомобилей, но и в других исследователей технологий на базе искусственного интеллекта. Он объяснил, что эти технологии могут повлиять на все сферы промышленности.

Масаёси Сон добавил, что в скором времени автомобили станут «настоящими четырёхколёсными компьютерами». Он добавил, что массовое производство самоуправляемых автомобилей может начаться уже через два года, а в будущем это станет общедоступной технологией.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе компании Microsoft и Cruise объявили о запуске совместного проекта по разработке полностью автономного транспортного средства.

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