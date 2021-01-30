Вашингтон, , 08:45 — REGNUM Национальное управление США по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA) планирует провести вторые огневые испытания двигателей ракеты-носителя Space Launch System (SLS) в конце февраля. Об этом сообщает пресс-служба NASA.

Первые огневые испытания двигателей основной ступени ракеты-носителя SLS прошли 16 января 2021 года. Четыре двигателя RS-25 были запущены после установки на специальную платформу. Работа двигателей была преждевременно прекращена через одну минуту после пуска. Планировалось, что двигатели проработают около восьми минут — именно столько они должны будут отработать при реальных запусках.

Сообщается, что после оценки результатов этих испытаний специалисты NASA и работающей над ракетой SLS компании Boeing решили провести дополнительный тест. Планируется, что повторные огневые испытания пройдут в Космическом центре им. Джона Стенниса в штате Миссисипи в конце февраля.

Позже в NASA рассчитывают начать подготовку к первому запуску ракеты SLS с космическим кораблём Orion. В случае успешных испытаний этот пуск может состояться в конце 2021 года.

Ракета-носитель SLS разрабатывается компанией Boeing по заказу NASA для проведения пилотируемых миссий за пределы околоземной орбиты. Эта ракета является основным элементом американской космической программы «Артемида», предусматривающей высадку астронавтов на Луне в 2024 году.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в январе бывший глава NASA Джим Брайденстайн призвал администрацию нового президента США Джозефа Байдена продолжить реализацию лунной программы «Артемида», начатой при бывшем президенте Дональде Трампе.

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