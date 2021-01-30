Фуцзянь, , 07:27 — REGNUM Первый энергоблок с ядерным реактором Hualong One введён в эксплуатацию на АЭС «Фуцин» на побережье Восточно-Китайского моря. Об этом сообщает газета China Daily.

Блок №5 АЭС «Фуцин» начал выработку электроэнергии 30 января. Через семь дней после запуска вырабатываемая электроэнергия начнёт поступать в энергосистему.

Используемый в пятом ядерном энергоблоке реактор Hualong One стал первым введённым в эксплуатацию реактором этого типа. Отмечается, что все основные компоненты китайского реактора третьего поколения производятся внутри страны.

Строительство реакторов Hualong One также ведётся на шестом энергоблоке АЭС «Фуцин», энергоблоке АЭС «Тайпинглинг» и двух блоках АЭС «Чжэнчжоу» и АЭС «Фанчэган». Ещё два реактора этого типа строятся Китайской национальной ядерной корпорации на АЭС «Карачи» в Пакистане.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, в 2020 году выработка ядерной энергии в Китае выросла на 6,2% в годовом исчислении.

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