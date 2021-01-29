Вашингтон, , 22:47 — REGNUM Sharkoon Technologies представила свою новую клавиатуру для геймеров SKILLER SGK30 Gaming Keyboard. Об этом 29 января сообщил портал Wccftech.

Устройство получило RGB-подсветку, механические клавиши (красные или синие на выбор), «минималистический» дизайн и, как отметило издание, «невероятно прочную конструкцию», которая позволит владельцам клавиатуры пользоваться ей на протяжении многих лет. Её длина составляет 430 мм, ширина — 144 мм, а высота — 35 мм. Максимальная частота опроса равна 1000 Гц. В США клавиатура продаётся по цене $60, в ЕС — по цене €49,99.

https://twitter.com/wccftech/status/1355226596035026944

Sharkoon Technologies — это немецкая компания, специализирующаяся на производстве компьютерных устройств и периферии, в т. ч. для геймеров. Часть её производственных офисов расположена на Тайване.

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