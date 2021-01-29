Вашингтон, , 19:44 — REGNUM Спекулянтам удалось неплохо заработать на перепродаже видеокарт Nvidia RTX 30-й серии. Об этом 29 января сообщил портал PC GamesN.

Аналитики сообщили, что им удалось получить прибыль в размере $15,2 млн. Эксперты сообщили, что $6,3 млн из этой суммы им принесли только спекуляции на видеокартах серии GeForce RTX 3080. Отмечается, что на ситуации также заработали такие сайты, как eBay, Paypal и StockX, суммарное значение показателя их прибыли составляет около $6,8 млн.

В декабре 2020 года ИА REGNUM сообщило, что благодаря перепродаже игровых консолей нового поколения Xbox Series X, Series S и PlayStation 5 спекулянты получили доход в размере $58 млн. Аналитик OracleМайкл Дрисколл отметил, что на долю PS5 пришлось около $34 млн, а на долю устройств Microsoft — около $23 млн.

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