Вашингтон, , 19:18 — REGNUM Тайваньская компания Gigabyte Technology представила видеокарту GeForce RTX 3080 Gaming Waterforce WB. Об этом 29 января сообщил портал Wccftech.

Примечательным является то, что устройство получило систему водяного охлаждения. Издание отметило, что видеокарта выглядит более узкой и имеет меньшее количество портов (3 DisplayPort и 2 HDMI) по сравнению с устройствами компании Xtreme на основе GeForce RTX 3080.

https://twitter.com/wccftech/status/1355182319372361728

Напомним, ранее видеокарты 30-й серии Nvidia RTX с водяным охлаждением представили компании MSI и EVGA. Линейка устройств MSI на базе графических процессоров GeForce RTX 3090 и GeForce RTX 3080 получила название SeaHawk X, EVGA GeForce RTX 3090 получила приставку KINGPIN Hydro Copper.

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