Москва, , 17:02 — REGNUM Кадры полёта первого серийного многофункционального истребителя пятого поколения Су-57 опубликовал его разработчик Объединённая авиастроительная корпорация (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех»).

Видео начинается с кадров, сделанных на предприятии-изготовителе — Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю. А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). Затем демонстрируется, как самолёт выходит из ангара.

И наконец показано, как истребитель пятого поколения разгоняется по взлётной полосе и взмывает в небо.

Как сообщало ИА REGNUM, «ОАК» ранее отчитался о том, что передал Минобороны РФ первый серийный Су-57. Госконтракт заключён на 76 таких машин.

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