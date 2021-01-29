Москва, , 17:01 — REGNUM Гиперзвуковые ракеты «Циркон» с 2022 года будут поставляться в Вооруженные силы серийными партиями, сообщил 29 января заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки.

По его словам, успешные надводные испытания новых ракет позволяют перейти к тестовым подводным запускам и завершить госиспытания «Цирконов» в 2021 году.

При этом Криворучко напомнил о серии успешных пусков «Циркона» с фрегата «Адмирал Горшков».

Как сообщало ИА REGNUM, 17 декабря 2020 года президент России Владимир Путин заявил, что работы по созданию гиперзвуковой крылатой ракеты «Циркон» практически закончены.

Напомним, на сегодняшний день в мире не существует противоракетных систем, способных не только отразить удар гиперзвуковых ракет, но и своевременно их обнаружить.

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