Москва, , 16:49 — REGNUM Ракетные войска стратегического назначения (РВСН) поставили на боевое дежурство еще две ракеты, оснащенные гиперзвуковыми планирующими блоками «Авангард», сообщил 29 января замминистра обороны РФ Алексей Криворучко на Едином дне военной приемки .

Новые ракеты встали на боевое дежурство в декабре 2020 года в рамках перевооружения 13-й ракетной дивизии Ракетных войск стратегического назначения (РВСН) на новейший стратегический ракетный комплекс «Авангард».

Как сообщало ИА REGNUM, гиперзвуковые планирующие боевые блоки «Авангард» идут к цели со скоростью до 27 Махов (в 27 раз быстрее скорости звука).

На данный момент в мире не существует систем противоракетной обороны, способной перехватить такие цели.

Сейчас боевые блоки «Авангард» устанавливаются на межконтинентальных баллистических ракетах (МБР) УР-100Н УТТХ, а в перспективе их носителями будут межконтинентальные ракеты «Сармат».

Первые гиперзвуковые планирующие боевые блоки «Авангард» были поставлены на боевое дежурство в декабре 2019 года.

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