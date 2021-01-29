Москва, , 16:23 — REGNUM Предприятиями Объединённой авиастроительной корпорации (ПАО «ОАК», входит в госкорпорацию «Ростех») выполнены обязательства по исполнению гособоронзаказа в 2020 году, сообщили 29 января в пресс-службе ОАК.

Так, Минобороны РФ передан первый серийный многофункциональный истребитель пятого поколения Су-57. Госконтракт заключён на 76 самолётов. Продолжается разворачивание серийного производства Су-57 на Комсомольском-на-Амуре авиационном заводе им. Ю.А. Гагарина (филиал компании «Сухой»). В этом году будут увеличены темпы постройки этих самолётов.

Кроме того, Минобороны РФ переданы три серийных тяжёлых военно-транспортных самолёта Ил-76МД-90А. На «Авиастар-СП» (Ульяновск) в этом году будут увеличены темпы серийного производства этих самолётов. Одному из новых Ил-76МД-90А производитель присвоил имя его создателя — заслуженного авиаконструктора Генриха Новожилова.

Комментируя планы «ОАК», гендиректор предприятия Юрий Слюсарь сказал:

«В этом году одним из приоритетов является освоение технологии серийного производства и выход на стабильные темпы серийного выпуска по двум новым машинам в военном и транспортных сегментах нашего бизнеса. Безусловно, для нас большой вызов — это выполнение контракта Минобороны на поставку 76 самолётов пятого поколения и обеспечение стабильного темпа серийности в соответствии с графиком».

Он добавил, что корпорация выходит на стабильные темпы серийного производства Ил-76МД-90А. Одновременно с этим идёт модернизация парка военно-транспортной авиации и создание нового самолёта-топливозаправщика Ил-78М-90А.

Слюсарь «Контракт на их поставку был подписан в конце года».

Отмечается, что в минувшем году «ОАК» заключил два крупных долгосрочных контракта на поставку многоцелевых истребителей Су-35С и истребителей-бомбардировщиков Су-34. В 2020 г. предприятие также выполнило обязательства по модернизации строевых самолётов МиГ-29 и МиГ-31, инженеры и техники «ОАК» работают над созданием лёгкого истребителя поколения 4++ МиГ-35.

Ещё в минувшем году совершил первый полёт глубокомодернизированный Ту-160 с новым двигателем. Будет организовано воспроизводство новых глубокомодернизированных стратегических бомбардировщиков Ту-160 на КАЗ им. С.П. Горбунова (Казань).

В пресс-службе добавили, что авиаремонтные заводы «ОАК» в 2020 г. выполнили большой объём сервисных контрактов по ремонту и модернизации стоящей на вооружении в России техники. Новые контракты на поставку техники были подписаны предприятием на форуме «Армия-2020».

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