Вашингтон, , 14:55 — REGNUM Компания Jeep представила спецверсии Renegade, Compass, Wrangler и Gladiator в честь своего 80-летнего юбилея. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Отмечается, что спецверсия внедорожника Wrangler появится в России. Экстерьер Wrangler 80th Anniversary Edition выделяется модернизированной радиаторной решеткой, окантовкой фар и двухцветными легкосплавными колесными дисками на 18 дюймов, которые получили декоративные элементы темно-серого цвета Granite Crystal.

Автомобили из спецсерии 80th Anniversary основаны на самых востребованных комплектациях. Модели получили эксклюзивные элементы кузова и салона, к которым также относятся тематические шильдики.

Wrangler 80th Anniversary Edition оснастят четырехцилиндровым турбомотором на 2,0 л мощностью 272 л. с. и 400 Нм крутящего момента. Агрегатироваться двигатель будет с восьмиступенчатым «автоматом».

Ранее стало известно, что стоимость Jeep Wrangler Sahara 4xe в начальной версии на североамериканском авторынке составит 47 995 долларов (около 3,6 млн рублей).

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