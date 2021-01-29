Москва, , 14:34 — REGNUM В России начались научно-исследовательские работы для экипировки «солдата будущего» четвёртого поколения, сообщили 29 января в Ростехе.

Отмечается, что экипировка четвертого поколения — это принципиально новый комплекс, для создания которого необходимо «заглянуть в будущее».

«Сегодня мы приступили к первому этапу разработки — определению тактико-технических требований», — уточнил индустриальный директор Ростеха Бекхан Оздоев.

Уточняется, что разработчики анализируют передовые боевые комплекты армий мира, основная задача работ заключается в формировании межведомственной целевой программы развития боевой экипировки до 2035 года.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее специалисты компании «Ростех — Доверенные платформы Робототехнические Комплексы» разработали модульный экзоскелет для применения в различных отраслях промышленности. Объём отечественного рынка промышленных экзоскелетов в ближайшие годы может достигнуть 12 млрд рублей. В предприятии Ростеха рассчитывают освоить пятую часть этого рынка.

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