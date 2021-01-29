Пекин, , 14:14 — REGNUM На совместном предприятии Ford Changan в китайском городе Ханчжоу стартовало производство серийных моделей элетрокроссовера Ford Mustang Mach-E GT. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Mustang Mach-E для китайского рынка будет оснащен новейшими технологиями помощи водителю и информационно-развлекательной системой. Ford будет производить в Китае версию GT — самую спортивную и высокопроизводительную версию с передним и задним приводом.

В сообщении говорится, что кроссовер получит систему автономного вождения, с помощью которой он может автономно перемещаться по некоторым автомагистралям.

Китайская версия Mustang Mach-E также будет оснащена технологией C-V2X, которая позволяет автомобилю связываться с другими транспортными средствами для предотвращения опасных ситуаций на дороге.

На одном заряде новинка может проехать около 600 км. Ford Mustang Mach-E построен на платформе классического спортивного автомобиля Mustang.

Ранее были обнародованы снимки трёхрядного кроссовера Ford Equator, который может появится на авторынке весной 2021 года.

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