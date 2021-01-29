Новосибирск, , 14:03 — REGNUM Не все новые автобусы, которые ранее прибыли в Новосибирск из Минска, смогли выйти на маршруты. Информацию подтвердили в мэрии города.

Как сообщает редакция «Вести Новосибирск» со ссылкой на городскую администрацию, транспорт сняли с линий, так как они нуждаются в сервисном обслуживании. Отмечается, что автобусам необходима диагностика и проверка работы агрегатов и узлов. Они находятся на сервисном обслуживании, которое осуществляет дилерский центр. Власти уверяют, что существенных неисправностей в машинах нет.

В настоящее время в боксах находится пять машин из 15.

Как сообщало ИА REGNUM, в конце декабря 2020 года в Новосибирск прибыла первая партия новых автобусов из Минска. В рамках пилотного проекта «Народный бюджет» муниципалитету выделили 100 млн рублей на покупку 15 газомоторных автобусов по лизинговому договору.

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