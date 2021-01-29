Париж, , 10:53 — REGNUM Французский автопроизводитель Renault официально представил новый компакт-кросс Kiger за 550 тысяч рублей. Снимки с авто распространила пресс-служба автопроизводителя.

Построен автомобиль на бюджетной «тележке». Стоимость новинки составляет всего 550 000 рублей. Модель имеет архитектуру CMF-A+. Эта же платформа используется для сборки Nissan Magnite.

В длину Kiger немного не дотягивает до четырёх метров. Межосевое расстояние колёс составляет 2,5 метра. Под капотом кроссовера функционирует литровый 72-сильный атмосферный мотор. В линейку агрегатов также входит турбированный мотор производительностью 100 «лошадей» с таким же рабочим объёмом.

Клиренс автомобиля равен 205 мм, что гарантирует компакт-кроссу неплохие внедорожные качества.

Напомним, 11 февраля 2021 года компания Renault официально представит в России модель Duster нового поколения. Отмечается, что премьера модели пройдет в онлайн-формате, а её производство стартует в ближайшие дни на московском автозаводе Renault.

Читайте также: Онлайн-продажи машин Renault в России выросли в три раза