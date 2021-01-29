Москва, , 10:41 — REGNUM Объединенная двигателестроительная корпорация (входит в «Ростех») впервые провела испытания российского двигателя ВК-650В для лёгких вертолётов, сообщил 29 января директор авиационного кластера «Ростеха» Анатолий Сердюков.

Винт вертолета Roberta F

«Двигатель запустился с первого раза, ожидаемые характеристики в ходе первого запуска подтверждены, — сказал Сердюков, слова которого приводятся на сайте госкорпорации. — Это начало большого пути, который нам предстоит пройти очень быстро».

Он уточнил, что результатом станет первый в России серийный двигатель для легких вертолётов, таких как «Ансат-У» и Ка-226Т.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее 30 декабря премьер-министр России Михаил Мишустин на совещании с президентом Владимиром Путиным заявил, что обновлённые версии вертолёта «Ансат» помогут увеличить транспортную связность регионов Дальнего Востока.

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