Цуффенхаузен, , 10:31 — REGNUM В сети появились снимки, на которых спортивное купе Porsche 911 Safari проходит дорожные испытания в немецком городе Цуффенхаузен. Снимки размещены на сайте Motor1.

Porsche 911 Safari Motor1

На авторынке новинка должна появится в 2021 году. Авто получит увеличенный клиренс и более широкую колею.

Если присмотреться к полученным снимкам, то можно сделать вывод, что Porsche изменил форму бампера, чтобы улучшить угол въезда. Такие же изменения наблюдаются с задней частью. Так, номерной знак установлен немного выше, а бампер был модернизирован, вероятно, для улучшения угла съезда автомобиля.

Стоит отметить, что последний раз Porsche представил модель 911 во внедорожном исполнении Safari ещё в 2012 году. Автомобиль имел мощные колесные арки и приподнятую подвеску. На крыше у машины крепилась дополнительная оптика, а переднюю часть предохранял массивный бампер. Что же касается интерьера, то он был урезан до самого необходимого оборудования.

Ранее в компании Porsche сообщили, что планируют расширить модельный ряд в России бюджетной версией заднеприводного электрического седана Taycan.

Авто получит два варианта исполнения аккумулятора. Первая версия будет иметь одноярусный аккумулятор брутто-ёмкостью 79,2 кВт-ч, а второй — двухъярусную батарею брутто-ёмкостью 93,4 кВт-ч.

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