Пекин, , 08:33 — REGNUM Китайская компания Wuling представила автодом Zhengtu Cross-Border Journey, созданный на основе пикапа Zhengtu. Об этом сообщается на сайте Car250.

Модель оснащена расширенными чёрными колёсными арками, защитным обвесом такого же цвета, вседорожными шинами, четырьмя прожекторами на крыше и большим аэродинамическим багажником на крыше, который при нажатии кнопки раскладывается в палатку.

За второй дверью на кузове есть складная лестница. С помощью неё путешественники могут забраться на крышу в палатку. Также автопроизводитель предусмотрел дополнительные ящики для инструментов и медикаментов. Они закреплены с двух сторон на кузове авто.

Автодом имеет складной навес, ящики для хранения грузов и пустую грузовую платформу, которую можно использовать для любых целей. Этот кемпер позволяет с комфортом разместиться пяти пассажирам.

Предзаказы на автодом дилеры начнут принимать 2 февраля нынешнего года. Его цена пока не известна.

Ранее автомобильный энтузиаст из Аргентины представил автодом, созданный на основе модели УАЗ-46. У автокемпера колёсная база увеличена в полтора раза. В движение автодом приводится мотором Isuzu мощностью 125 «лошадей» объёмом 3,1 литра.

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