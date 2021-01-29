Вашингтон, , 04:38 — REGNUM Неполадки в работе социальной сети Twitter ощутили пользователи в ряде стран мира. Об этом 29 января сообщается на сайте Downdetector.

Большинство жалоб поступает от жителей США, Великобритании и Японии. Подавляющая часть проблем связана с плохой работой сайта — 66 процентов случаев.

Кроме того, 19 процентов обратившихся испытывают затруднения при использовании приложения на устройствах iPhone и iPad, а еще 13 процентов — на аппаратах с Android.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 января на территории США произошел сбой в работе видеохостинга Youtube.

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