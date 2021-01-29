Тегеран, , 09:27 — REGNUM 28 января посол Исламской Республики Иран (ИРИ) в Пекине заявил, что Китай предоставит Тегерану доступ к навигационной спутниковой системе под названием BeiDou (BDS). Об этом сообщило иранское агентство Mehr News.

Мохаммад Кешаварзаде в своем выступлении рассказал о сотрудничестве Тегерана и Пекина в различных областях, включая борьбу с коронавирусной инфекцией COVID-19, план «Один пояс-один путь». Кроме того, посол заявил о текущем уровне торговых обменов между двумя странами, отметив, что двусторонние связи основаны на дружбе и взаимном уважении.

По его словам, Китай должен предоставить Ирану доступ к навигационной спутниковой системе BeiDou, состоящей из двух отдельных спутниковых частей.

«Тегеран будет работать с Пекином над созданием интернет-инфраструктуры пятого поколения в Иране», — заявил иранский посол Мохаммад Кешаварзаде.

Напомним, что в 2015 году Китай запустил навигационную систему BeiDou третьего поколения (BeiDou-3) с возможностью глобального охвата.