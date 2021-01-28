Ирвайн, США, , 21:56 — REGNUM Компания Razer показала свою новую игровую мышь Viper 8K. Публикация была размещена 28 января на Twitter-странице производителя.

Разработчики сообщили, что значение показателя частоты опроса мыши составляет 8000 Гц. Таким образом, она работает в восемь раз быстрее, чем многие устройства конкурентов, отвечающие стандарту 1000 Гц.

Отмечается, что Viper 8K будет интересна прежде всего владельцам мониторов с высокой частотой обновления экрана, поскольку решает проблему «затыкания» курсора, сокращая время задержки с 1 до 1/8 миллисекунды.

https://twitter.com/TeamRazer/status/1354836641538478080

Напомним, в декабре 2020 года Razer выпустила на рынок ноутбук для геймеров Blade 15. Он получил процессор Intel Corei7 10-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти DDR4, видеокарту NVIDIA GeForce GTX 1660 Ti и дисплей с частотой обновления 120 Ггц.

Читайте ранее в этом сюжете: Razer представила новый ноутбук для геймеров Blade 15