Канберра, , 19:20 — REGNUM Минобороны Австралии планирует закупить два дополнительных морских патрульных самолета P-8A «Посейдон» производства компании Boeing, сообщила 28 января министр обороны Линда Рейнольдс.

После закупки еще двух таких самолетов общая численность парка «Посейдон» ВВС Австралии увеличится до 14 единиц. Кроме того, морское патрулирование может проводиться силами трех заказанных БЛА MQ-4C «Тритон».

Усиление воздушных патрульных сил будет производиться в рамках действующей программы сотрудничества с ВМС США по развитию военного потенциала на сумму 270 млрд долларов.

Самолеты P-8A «Посейдон» могут применяться для ведения разведки на суше и на море, выполнения задач противолодочной борьбы, а также участвовать в поисково-спасательных операциях.

Кроме того, в перспективе такие самолеты могут быть вооружены противокорабельной ракетой большой дальности AGM-158C LRASM (Long Range Anti-Ship Missile).

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