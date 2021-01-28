Лондон, , 16:31 — REGNUM Военные США захватили в Ливии и вывезли на на американскую авиабазу Рамштайн в Германии российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1», принадлежавший Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара, сообщает 28 января британская газета The Times со ссылкой на неназванные источники.

ЗРПК «Панцирь-С1» UMKH77R

По утверждению The Times, полностью исправный ЗРПК был вывезен с Ближнего Востока транспортным самолетом C-17A Globemaster III ВВС США.

По словам источников газеты, военные США провели операцию по захвату этого зенитного комплекса из опасения, что ЗРПК может попасть в руки теневых торговцев оружием и затем перепродан террористам.

Справка: российский зенитный ракетно-пушечный комплекс (ЗРПК) «Панцирь-С1» в экспортном варианте поставлялись в ОАЭ, откуда и были переданы Ливийской национальной армии под командованием Халифы Хафтара.

По мнению ряда экспертов, захваченный американцами зенитный комплекс может быть использован для отработки различных приемов борьбы с вооружением «вероятного противника».

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