Сеул, , 13:53 — REGNUM В сети обнародованы фото тестирования электрического кроссовера премиальной марки Genesis (принадлежит Hyundai Motor Group). Снимки с авто размещены на сайте Carscoops.

Новый электрокар Genesis Carscoops

Тестовый экземпляр закрыт плотным камуфляжем, а также специальными фальшпанелями.

На данный момент известно, что электрокроссовер получит двухуровневую головную оптику, каплевидную форму задней части кузова, горизонтально разделенные задние фонари и колёсные диски звездообразной формы.

Новинка будет собрана на модульной «тележке» Electric-Global от компаний Hyundai и KIA. Платформа предназначена для аккумуляторов, которые могут обеспечить дальность хода на одном заряде до 500 км. Аккумулятор за пять минут заряжается до уровня, достаточного для преодоления 100 км. Производительность электромотора составляет 600 л. с.

Официальная премьера электромобиля состоится уже в этом году.

Ранее стало известно, что компания Hyundai планирует представить в апреле 2021 года свой новый минивэн под названием Custo. Модель будет выпускаться в количестве 50 тыс. экземпляров в год.

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