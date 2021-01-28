Берлин, , 13:13 — REGNUM Компания Smart (принадлежит концерну Daimler AG) представила новую спецверсию электрического ситикара EQ ForTwo под названием «Синий рассвет». Об этом сообщается на официальном сайте компании.

Новинка получила обновленный экстерьер. Новая версия ситикара окрашена в тёмно-синий матовый оттенок. На кузове имеются чёрные акценты декоративных и мелких функциональных деталей. В этот цвет окрашены: радиаторная решётка, корпуса боковых зеркал, а также ручки дверей, шильдики, крыша и спойлер.

Также модель выделяется десятиспицевыми чёрными литыми дисками размером 16 дюймов.

В движение электрокар «Синий рассвет» приводит электрический движок производительностью 82 л. с. Максимальная дальность хода автомобиля равна 160 км.

Ранее вице-президент Smart по глобальным продажам Дэниел Леску сообщил, что компания приступила к разработке своего первого кроссовера. Он будет небольшим и электрическим. Собрано авто будет на такой же «тележке», что и электромобили брендов Volvo и Lynk&Co.

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