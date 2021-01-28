Лондон, , 12:55 — REGNUM Подразделение британской компании Jaguar Classic выпустит ограниченную серию копий модели C-Type Continuation к её 70-летию. Об этом сообщается на сайте Motor1.

Данная модель выиграла гонку «24 часа Ле-Мана» в 1951 и 1953 годах. В честь легендарного авто компания Jaguar решила изготовить восемь копий спорткара.

Собираться спорткар будет вручную. Авто получит дисковые тормоза на все четыре колеса. Стоит отметить, что дисковые тормоза были новаторской особенностью для своего времени. Они были созданы автокомпанией в сотрудничестве с Dunlop.

В движение модель приводится шестицилиндровым мотором объёмом 3,4 л, который функционирует с тремя карбюраторами Weber 40DC03. Производительность движка составляет 220 «лошадей».

Ранее стало известно, что компания Jaguar планирует оснастить кроссовер J-Pace полностью электрическим мотором, а не гибридной установкой, как сообщалось ранее. Электрический J-Pace в компании позиционируют как прямого конкурента Tesla Model X.

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