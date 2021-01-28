Вашингтон, , 11:52 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla объявил о выходе обновленного седана Model S в своём отчете о прибылях и убытках за четвертый квартал 2020 года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

В салон Model S были установлены планшет от Model 3/Model Y и усеченное сверху рулевое колесо.

Модернизированная аккумуляторная батарея позволит проехать электрокару без подзарядки 660 км. А вот исполнение Plaid с 1020-сильным мотором (с обычной батареей) проедет только 500 км. Самой продвинутой станет модификация Plaid с трехмоторной компоновкой общей мощностью 1100 л. с. Дальность хода этого авто составит 840 км.

Топовый вариант электромобиля будет доступен для покупки в конце 2021 года, а все остальные версии появятся в марте.

Ранее дилеры компании Tesla приступили к продажам на китайском рынке кроссовера Model Y местного производства. Стоит отметить, что это вторая модель марки, сборку которой наладили на предприятии Gigafactory 3.

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