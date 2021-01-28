Санкт-Петербург, , 11:07 — REGNUM Модели японской компании Nissan, собранные на заводе марки в Санкт-Петербурге, получат систему автопилотирования ProPilot (начальный уровень автопилота). Об этом сообщает пресс-служба автопроизводителя.

Первыми моделями, которые будут оснащены ProPilot, станут Qashqai и X-Trail. Однако к перспективам использования систем автопилотирования в российских условиях некоторые дилеры относятся скептически.

«Беспилотные авто и разные системы автопилота вряд ли пригодятся в России, так как для их корректной работы необходимо наличие идеальной дорожной инфраструктуры, что трудно представить у нас в стране», — выразил своё мнение специалист «Auto-Dealer-СПб» Денис Гаврилов.

Основными проблемами, мешающими полноценно использовать технологии автопилотирования в России, называют состояние дорог и отсутствие разметки, на которую ориентируется система автопилотирования.

Ранее подразделение компании Nissan — Autech представило доработанную версию компактного кроссовера Nissan Kicks с обновлёнными салоном и экстерьером. На авторынке автомобиль появится 3 марта текущего года.

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