Москва, , 10:15 — REGNUM АвтоВАЗ получил Одобрение типа транспортного средства (ОТТС) на модель Lada Largus Facelift с индексом F90. Соответствующий документ размещён в открытой базе Росстандарта.

Модель Largus Facelift будет оснащена подушкой безопасности водителя и системой вызова экстренных оперативных служб. За доплату покупатель получит: электростеклоподъемники, электропривод боковых зеркал, электроблокировка замков дверей; электроподогрев кресел, систему управления климатом, подушку безопасности пассажира, механизм регулировки кресла водителя по высоте, а также аудиосистему.

Кроме того, опционально автопроизводитель предложит: систему навигации, бортовой компьютер, парктроник и устройство ограничения максимальной скорости.

Новая Lada Largus Facelift станет длиннее на 18 мм. Теперь её длина составит 4488 мм. А вот ширина и высота модели уменьшится соответственно до 1735 (-15) и 1628 (-22) мм.

В движение автомобиль будут приводить бензиновые моторы рабочим объёмом 1,6 литра, которые выдают 87 и 106 л. с. Агрегаты функционируют с пятискоростной трансмиссией.

Напомним, в 2020 году дилеры АвтоВАЗа продали на российском авторынке 343 112 машин Lada, что на 5% меньше по сравнению с 2019 годом.

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