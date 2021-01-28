Москва, , 09:16 — REGNUM На дорогах Москвы была заснята прототипная версия модернизированного малогабаритного паркетника Nissan Pathfinder в камуфляже. Об этом сообщается на сайте Autonews.

Прототип обновленного Nissan Pathfinder Autonews

Снимки сделаны на Рязанском шоссе. Возможно, автопроизводитель выведет новый кроссовер на российский авторынок совсем скоро — в первом квартале этого года. Правда пока в компании не сообщают точные сроки появления новинки в продаже.

Стоит также отметить, что глобальной премьеры модели Pathfinder следующего поколения ещё не было. Она планируется на 4 февраля 2021 года. По предварительной информации, новое авто получит платформу, которая лежит в основе моделей Altima и Maxima.

Ранее на официальном сайте Бюро патентов и товарных знаков США появился патентный документ японской компании Nissan на название I-Power для будущих электрокаров марки Infiniti (принадлежит Nissan Motor).

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