Фримонт, США, , 08:33 — REGNUM Американский автопроизводитель Tesla вывел на тесты свой новый электрокар Tesla Model S Palladium. Об этом сообщает портал Electrek.

Модель была замечена на полигоне компании в американском городе Фримонт. Ещё в 2018 году стало известно о разработке Model S Palladium. Однако работа над проектом была отложена из-за того, что инженерам Tesla пришлось сосредоточиться на производстве более бюджетной модели Model 3. После выпуска этого автомобиля автопроизводитель продолжил заниматься старыми проектами.

На данный момент известно, что электрокары Model S Palladium получат новые дисплеи, которые будут расположены горизонтально. Приборная панель у авто будет более компактная по сравнению с другими моделями Tesla. Салон получит более дорогие и качественные материалы отделки.

Ранее компания Tesla обвинила своего бывшего сотрудника Алекса Хатилова в краже порядка 26 тыс. файлов. По словам представителей автопредприятия, Хатилов в течение трёх дней после того, как был принят на работу в компанию, стал похищать тысячи исключительно конфиденциальных программных файлов из закрытой внутренней сети Tesla.

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