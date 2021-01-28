Тяньцзинь, Китай, , 03:48 — REGNUM Город центрального подчинения Тяньцзинь на севере Китая увеличит количество базовых станций 5G до 33 тыс. в 2021 году, заявил мэр города Ляо Госинь, передает агентство Синьхуа.

Муниципалитет планирует осуществить целую группу пилотных 5G-демонстрационных проектов в сфере «умного города», «умного производства» и «умных портов» в этом году.

По данным чернового варианта на 14-ю Пятилетку (2021−2025), Тяньцзинь обзаведется 50 тыс. базовых станций связи пятого поколения уже к концу 2022 года и построить еще 20 тыс. станций к 2025 году в соответствии с потребностями бизнеса.

В ближайшие пять лет Тяньцзинь на мерен ускорить строительство информационной инфраструктуры для углубления интеграции технологий 5G и ускорения развития цифровой экономики города.