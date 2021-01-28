Вашингтон, , 00:54 — REGNUM Пользователи в США пожаловались на неполадки в работе видеохостинга YouTube, 27 января сообщается на сайте Downdetector.

Подавляющая часть жалоб касалась проблем с просмотром видео — 86%. Еще 11% случаев связаны с трудностями при открытии сайта, а 2% — с загрузкой видеороликов на хостинг.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 января в США были зафиксированы сбои в работе сервисов Google, включая YouTube, а также в функционировании программы для организации видеоконференций Zoom.

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