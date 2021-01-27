Москва, , 23:11 — REGNUM Спортивный самозарядный пистолет калибра 9×19мм РГ120 «Аспид» и его модификация РГ120−1 будут переданы на апробацию силовым ведомствам и в стрелковые клубы, сообщили 27 января в пресс-службе «Ростеха».

Пистолет «Аспид» Rostec.ru

Разработчик пояснил, что полученные отзывы будут использованы для доработки оружия. Те, кто участвует в соревнованиях по стрельбе, ознакомятся на этом этапе с эргономическими и эксплуатационными характеристиками пистолета, а силовики — и с его боевыми качествами.

Затем, после доработки, начнутся предварительные и приёмочные испытания. Комментируя принятое разработчиком решение, директор комплекса вооружений «Ростеха» Бекхан Оздоев сказал, что «Аспид» недавно прошёл сертификацию и подтвердил соответствие всем нормативным требованиям.

Оздоев «Теперь мы можем передать образцы пистолета профессиональным стрелкам — в клубы Федерации практической стрельбы и ряду силовых ведомств. Полученные замечания будут внесены в конструкторскую документацию для доработки оружия».

«Аспид» можно использовать на соревнованиях в трёх классах практической стрельбы: «стандартный», «облегчённый» и «серийный». РГ120 «Аспид» — это модификация для класса «стандартный» (в магазине 22 патрона). РГ120−1 «Аспид» — это модификация для классов «серийный» и «облегчённый» (в магазине 18 патронов).

Отличительной особенностью облегчённого «Аспида» являются крепления для коллиматорного прицела, а у серийного, в отличие от остальных, есть система рельсового крепления для прицелов и дополнительного оборудования (планка Пикатинни).

Кроме того, у РГ120−1, в отличие от РГ120, все предохранители внутренние, автоматические, наружных механических нет. То есть пистолет можно легко извлекать из кобуры: никакие выступающие детали этому не помешают.

Масса «Аспида» без патронов составляет 800 — 1100 г — в зависимости от комплектации. Гарантийный ресурс пистолета — не менее 25 тысяч выстрелов, магазина — как минимум семь тысяч выстрелов. Температурный диапазон эксплуатации — от — 30 до — 50 °C.

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