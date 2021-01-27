Москва, , 22:39 — REGNUM В состав российского Военно-Морского флота в ближайшее время войдет еще один «всевидящий» корвет проекта 20 380, сообщает 27 января газета «Известия» со ссылкой на источники в Минобороны РФ .

Издание утверждает, что летом 2021 года из дока будет выведен корвет «Резкий», а осенью начнутся его ходовые испытания.

Корвет строится для Тихоокеанского флота. Осенью будет проведен полный цикл испытаний всех систем вооружения, будут протестированы силовые установки и аппаратура слежения и связи. Кроме того, будут проведены тренировочные посадки на площадку корвета палубного вертолёта Ка-27ПС.

Напомним, корветы проекта 20 380 из-за новейшей бортовой радиолокационной станции уже получили неофициальное прозвище «всевидящих». Кроме того, они вооружены дальнобойной системой противовоздушной обороны.

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