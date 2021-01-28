Вашингтон, , 09:44 — REGNUM Компания Apple призвала пользователей iPhone и iPad обновить настройки, чтобы исправить недостатки в системе безопасности, которые хакеры могли «активно использовать». Об этом 27 января пишет FOX59.

Компания обновила программное обеспечение 26 января и добавила, что «существовала серьезная угроза». В Apple сослались на анонимных исследователей и предоставили мало подробностей о характере угрозы.

Было только объявлено, что одна из угроз касалась «kernel», ядра операционной системы Apple, iOS. Две другие влияли на WebKit, движок веб-браузера, используемый в Safari и других приложениях.

Обновление предназначено для нескольких моделей устройств, начиная с iPhone 6.