Лондон, , 20:50 — REGNUM Британское министерство обороны и компания Spirit AeroSystems подписали контракт на разработку и производство летного образца беспилотного ведомого воздушного аппарата, сообщает 27 января Defense News.

По некоторым данным, новый дрон должен совершить первый полет к концу 2023 года.

Разработка беспилотника, действующего в паре с пилотируемым боевым самолетом, будет вестись в рамках программы LANCA (Lightweight Affordable Novel Combat Aircraft). Стоимость такого беспилотника не должна превышать 10% от стоимости пилотируемого истребителя пятого поколения и он должен обладать способностью выполнять боевые задачи как самостоятельно, если речь идет о разведывательных миссиях, так и в паре с пилотируемыми самолетами.

Ведущими для новых беспилотников должны стать истребители Typhoon, F-35 Lightning II и перспективный британский истребитель шестого поколения Tempest.

Дрон должен развивать околозвуковую скорость, а также иметь способность нести оборудование для разведки и контейнеры с системами РЭБ.

Минобороны Британии выделило на разработку и создание летного образца 30 млн фунтов.

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