Вашингтон, , 20:28 — REGNUM В сеть выложили информацию о характеристиках процессоров Core i9−11900K, Core i7−11700K, Core i5−11600K компании Intel. Об этом 27 января сообщил портал Videocardz.

На опубликованном скриншоте запечатлена таблица, в которой, в частности, содержится информация о частотах новых процессоров серии K, которые будут иметь TPD (энергопотребление) на уровне 125 Вт и смогут работать с 3200 ГГц оперативной памятью. Core i5−11600K получит шесть ядер, Core i9−11900K, Core i7−11700K — восемь.

Core i9−11900K можно будет «разогнать» до 5,3 ГГц, при этом частота всех его ядер достигнет отметки 4,8 ГГц. Издание отмечает, что, по имеющейся информации, базовая частота процессора составит 3,5 ГГц. Базовая частота i7−11700K будет равна 3,6 ГГЦ, «разгонная» — 5 ГГц. Что касается Core i5−11600K, то его можно будет «разогнать» с 3,9 до 4,9 ГГц в режиме Turbo.

Напомним, Intel Core i9−11900K, Core i7−11700K и Core i5−11600K относятся к семейству Rocket Lake-S. Ожидается, что i9−11900K займёт позицию флагмана этой серии.

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