Вашингтон, , 10:22 — REGNUM Google утверждает, что спонсируемые правительством Северной Кореи хакеры скрывались под фейковыми аккаунтами, чтобы украсть информацию о системе безопасности американской компании. Об этом 27 января пишет The Independent.

Насколько удачными оказались попытки хакеров или какую именно информацию злоумышленникам удалось украсть, представители Google не сообщили. Эксперты говорят, что эти атаки отражают попытки Северной Кореи улучшить свои кибернавыки и нарушить работу широко используемых компьютерных систем, таких как Chrome и Windows 10.

Северная Корея отрицает свое причастие к инциденту.

Напомним, что Северную Корею уже обвиняли в кибератаках в 2013, 2014 и 2017 годах.