Москва, , 17:48 — REGNUM В России завершились испытания планирующих авиабомб массой 250, 500 и 1500 кг, началось их серийное производство для Минобороны РФ, сообщил 27 января гендиректор корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) Борис Обносов в интервью изданию «Военно-промышленный курьер».

Речь идет о корректируемых авиабомбах с системами наведения, позволяющими поражать цели с большой точностью.

«У нас очень серьезные подвижки в минувшем году по производству как раз корректируемых авиационных бомб серии КАБ. Как по их качеству, так и по количеству. Завершены испытания нового поколения планирующих боеприпасов калибров 250, 500 и 1500 килограммов, заключены долгосрочные контракты на их поставку в строевые части Вооружённых сил Российской Федерации», — сказал Обносов.

Он подчеркнул, что в первую очередь предприятие будет решать задачи «главного заказчика — министерства обороны России».

Кроме того, Борис Обносов сообщил о заключительной стадии испытаний управляемых авиабомб с лазерной и телевизионной головкой самонаведения для многофункционального истребителя пятого поколения Су-57.

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