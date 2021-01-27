Москва, , 15:47 — REGNUM Новые двигатели у российской версии Skoda Octavia появятся во втором квартале 2021 года. Об этом сообщает портал Car.ru со ссылкой на представителей компании.

Так, в моторной линейке Skoda Octavia появятся двигатель 1.6 MPI и более мощный мотор 2.0 TSI. 1,6-литровый мотор обладает мощностью 110 л. с. и агрегатируется с механической коробкой передач или с шестиступенчатой АКПП. Двухлитровый двигатель производительностью 190 л. с. идет в паре с «роботом» DSG.

В середине ноября 2020 года на российском авторынке была представлена Skoda Octavia четвертого поколения. Модель получила безальтернативный турбированный агрегат на 1,4 л мощностью 150 «лошадей». Сочетается двигатель с шестискоростной «механикой» или с восьмиступенчатым «автоматом».

Ранее стало известно, что в России подорожали четыре модели марки Skoda. Так, все версии лифтбэка Rapid и кроссовера Karoq подорожали соответственно на 25 тыс. рублей (2,0−3,0%) и 31−41 тыс. рублей (1,7 — 2,5%). Кроме того, выросли цены на некоторые версии кроссовера Kodiaq и лифтбэка Superb.

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